С 13 по 28 июля жители Саратова и других 10 городов России смогут поучаствовать в третьем этапе квест-игры +1Город «Полезный город». Об этом информационному порталу «Новости Саратова» сообщают организаторы игры.

Суть квест-игры состоит в том, что участники в течение двух недель будут выполнять полезные задания, улучшая экологию города, помогая обществу и совершенствуя свой образ жизни. Участникам масштабного образовательного проекта будет предложено выполнить задания по разным темам: «Экология», «Помощь животным», «Здоровый образ жизни», «Волонтерство и благотворительность» и «Детский квест».

Впервые квест пройдет в специально созданном мобильном приложении +1Город и социальной сети Instagram. Для участия в квесте необходимо скачать мобильное приложение +1Город и зарегистрироваться. Там же будет размещена информация о заданиях и окно для отправки отчетов об их выполнении. За каждое правильно выполненное задание будут начисляться баллы.

Участники, набравшие по итогам игры самое большое количество баллов, станут обладателями главных призов квеста. Среди них смартфоны IPhone, смарт-часы AppleWatch, беспроводные наушники и электросамокаты. А также бонусы от партнеров проекта — подарки и сертификаты от экобрендов.

В финале проекта всех участников ожидает музыкальный онлайн-фестиваль с участием известных исполнителей, популярных блогеров и других знаменитостей. Мероприятие в формате онлайн состоится 28 июля в Москве. Прямую трансляцию фестиваля можно будет увидеть не только в городах-участниках квеста, но и в любом уголке России. Самые активные участники квест-игры получат возможность лично познакомиться со звездами или, если нет возможности приехать в столицу, поговорить с кумиром по видеочату в прямом эфире.

Квест-игра +1Город «Полезный город» научит горожан разбираться в тонкостях экологичного и ответственного потребления, отказываться от использования пластика, правильно избавляться от использованных батареек и сортировать мусор, сокращать личный углеродный след, заниматься волонтерством, помогать благотворительным фондам и даже повысить уровень финансовой грамотности. Квест-игру +1Город поддерживают не только партнеры, но и многие экоактивисты, блогеры, артисты.

Данный проект реализуется по гранту президента Российской Федерации Владимира Путина.

Квест +1Город запускается уже в третий раз. В список городов-участников третьего этапа добавилась Москва. Жители 11 городов примут участие в квесте: Москвы, Саратова, Нижнего Новгорода, Тольятти, Ижевска, Барнаула, Ульяновска, Томска, Оренбурга, Кемерова, Новокузнецка.

Запуск первой волны квест-игры +1Город «Полезный город» состоялся в 2019 году. Об игре узнали более 4,4 миллиона человек из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Челябинска, Самары, Уфы, Ростова-на-Дону, Красноярска и Иркутска. Вторая волна охватила более пяти миллионов человек. Было выполнено рекордное количество заданий — свыше 130 тысяч полезных дел от жителей Владивостока, Волгограда, Воронежа, Краснодара, Омска, Перми, Рязани, Тюмени, Хабаровска и Ярославля. Планируется, что в третьем этапе квеста будет в два раза больше совершено добрых и полезных дел.