Лже-банкиры продолжают дурманить саратовцев и присваивать их деньги.

Очередной жертвой мошенников стала 59-летняя пенсионерка, которая поверила звонившему якобы сотруднику кредитной организации, что ее деньги необходимо защитить. Для этого требовалось лишь назвать данные карты, что и сделала доверчивая женщина.

Для максимальной защиты пенсионерку убедили установить специальное приложение, а добрый собеседник пообещал помочь во всем разобраться. После проделанной операции саратовчанка решила проверить счет и была в шоке от увиденного: списали 146 тысяч рублей.

Оставшиеся на счете деньги удалось сохранить, заблокировав карту. По данному факту возбуждено уголовное дело.