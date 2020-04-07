Саратовчанка хотела сшить большую партию масок и наткнулась на мошенников, сообщает ГУ МВД.

На сайте объявлений она нашла продавца резинки для средств защиты и связалась с ним. Аферист предложил перейти на диалог в мессенджер, где пара условилась о деталях сделки. Продавец заверил доверчивую даму, что отправит заказ после оплаты.

Саратовчанка перевела 60,9 тысячи рублей мошеннику через сайт службы доставки. Мужчина вызвал у наивной женщины доверие и сказал, что разобьет поставку на две части. Таким образом жертва должна была еще раз провести оплату, на этот раз 60,6 тысячи рублей.

После проделанных операций заявительница проверила заказ на сайте и не обнаружила его. Всего она отдала мошеннику 121,5 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.