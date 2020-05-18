В Саратове местная жительница хотела попытать удачу в выигрыше восьми новеньких айфонов и осталась без круглой суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба Саратовского МВД.

В социальных сетях 23-летняя жительница Саратова, увидела пост о розыгрыше брендовых телефонов. Девушка выполнила все условия конкурса, и организатор розыгрыша сообщил ей, что она выиграла. До заветных смартфонов оставались считанные шаги, осталось заплатить налог и курьеру и ещё по разным мелочам, которые сообщил организатор. Победительница послушно переводила деньги на все операции, общая сумма переводов вышла на 59,6 тысячи рублей. Отдав деньги, но не получив приз девушка поняла, что ее обманули и обратилась в отдел полиции Октябрьского района.