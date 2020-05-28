Саратовчанка хотела заработать денег и лишилась двух миллионов. Об этом сообщили в ГУ МВД.

34-летняя жительница областного центра рассказала полицейским, что «купилась» на рекламу и зарегистрировалась на сайте биржевого заработка. После этого ей позвонил якобы аналитик компании, по инструкции которого потерпевшая установила на мобильник программу удаленного доступа.

В ней она ввела данные своей карты и пароль из смс-сообщения. Затем в свой аккаунт она внесла 20 тысяч рублей, а остальную сумму списали мошенники через тот самый удаленный доступ.

Женщина хотела по-хорошему уладить проблему с наставником, однако он заявил, что «в договоре этого не прописано». Таким образом саратовчанка потеряла 2,317 250 миллиона рублей, которые недавно получила за продажу квартиры.

Сейчас делом занимаются полицейские.