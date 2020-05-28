Саратовчанка хотела заработать денег и лишилась двух миллионов. Об этом сообщили в ГУ МВД.

34-летняя жительница областного центра рассказала полицейским, что «купилась» на рекламу и зарегистрировалась на сайте биржевого заработка. После этого ей позвонил якобы аналитик компании, по инструкции которого потерпевшая установила на мобильник программу удаленного доступа.

В ней она ввела данные своей карты и пароль из смс-сообщения. Затем в свой аккаунт она внесла 20 тысяч рублей, а остальную сумму списали мошенники через тот самый удаленный доступ.

Женщина хотела по-хорошему уладить проблему с наставником, однако он заявил, что «в договоре этого не прописано». Таким образом саратовчанка потеряла 2,317 250 миллиона рублей, которые недавно получила за продажу квартиры.

Сейчас делом занимаются полицейские.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here