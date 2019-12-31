Движимая ревностью жительница Саратова зарезала своего любовника. Новый год она встретит в следственном изоляторе.

В воскресенье, 29 декабря, в своей квартире на улице 2-я Прокатная 55-летняя женщина выпивала со своим 45-летним сожителем и подругой. Во время застолья ей в голову пришла мысль, что ее возлюбленный изменяет ей с приятельницей. Воспылавшая ревностью саратовчанка, немедленно выставила подругу за дверь, а сама схватила за нож и ударила сожителя в грудь.

Прибывшая бригада медиков госпитализировала мужчину, но спасти его не удалось.

Женщине предъявлено обвинение в убийстве. Вину она признала полностью. На время следствия подозреваемую заключили в СИЗО.