Девушка, пытавшаяся продать на Авито книгу по ремонту автомобиля попалась на удочку мошенников и потеряла 106 тысяч рублей.

Вскоре после того, как девушка опубликовала на сайте объявление о продаже книги за 500 рублей, ей позвонил мужчина, и пожаловавшись на поломку такой же машины захотел купить книгу.

Он прислал девушку ссылку, якобы для получения денег, где она должна была ввести данные своей банковской карты. Перейдя по ссылке, она не успела заполнить все данные. Из-за неполадок интернета она не успела ввести код подтверждения.

На следующий день ей стали поступать сообщения о списании денег, а позже позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и предупредил об угрозе мошеннических действий. Он попросил девушку назвать ему код, который пришел в СМС.

Когда девушка навала его, с ее счета списали 106 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.