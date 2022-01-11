Жительница Заводского района написала заявление в полицию об очередном факте мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

36-летняя заявительница рассказала, что ей позвонила «сотрудница банка» и сообщила о начислении бонусов в качестве подарка за многолетнее сотрудничество.

Чтобы получить обещанные 8 тысяч рублей, женщине нужно было подтвердить номер карты и назвать коды из смс-сообщений. После получения четырех таких сообщений, с карты заявительницы ушли 54 499 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.