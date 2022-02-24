Жительница Саратова может лишиться автомобиля за неуплату налогов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области.

Суд установил, что местная жительница не доплатила в бюджет свыше 105 тысяч рублей и не принимала никаких попыток погасить задолженность. Согласно сведениям из ГИБДД, в собственности у должницы имеется автомобиль Daewoo Nexia. Он был арестован и оставлен владельцу на ответственное хранение.

Если женщина не выплатит долг, ее имущество будет передано для реализации на торгах.