В полицию Октябрьского района Саратова обратилась 39-летняя женщина по факту причинения ей телесных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

По словам заявительницы, 20 марта ночью в магазине на улице Клочкова у нее произошел конфликт с неизвестным ранее мужчиной. После словесной перепалки, гражданин оттолкнул ее так, что она упала на пол.

6 апреля участковыми в отдел был доставлен 31 летний житель Энгельса. В октябре 2021 года мужчина привлекался к ответственности.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело.