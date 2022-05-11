В полицию Заводского района обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о пропаже ювелирных украшений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Женщина пояснила, что ночью у магазина на проспекте Энтузиастов она выпивала со своей знакомой. У них возник конфликт на почве ревности, и после выяснения отношений заявительница обнаружила пропажу золотых колец и сережек. Примерная сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

33-летняя подозреваемая пояснила, что похищенное сдала в комиссионный магазин, а деньги потратила. В отношении ранее привлекаемой к уголовной ответственности женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.