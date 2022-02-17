Суд признал виновной 40-летнюю жительницу Саратова в убийстве своего отца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В ходе расследования установлено, что на новогодних праздниках женщина гостила у своего 71-летнего отца в Петровске. В ночь с 6 на 7 января прошлого года между ними произошел конфликт, который перерос со слов в драку.

Так, родителю нанесли несколько ударов руками, ногами и пылесосом в голову. От полученных травм мужчина вскоре скончался.

Экспертиза показала, что причиной смерти стала тупая травма головы с ушибом головного мозга.

Суд осудил женщину на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.