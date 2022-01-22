47-летняя саратовчанка увидела в Интернете рекламное объявление о возможности заработка при покупке и торговле акциями и попалась на удочку мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.
Заявительница перешла по ссылке на сайт, где заполнила анкету, указав персональные данные и номер телефона. Вскоре ей позвонила незнакомка, представившаяся экспертом интернет-платформы. Под ее руководством женщина якобы купила акции предприятия, а по факту – перевела 20 тысяч рублей на указанный злоумышленницей банковский счет.
Позднее женщина, все также под руководством аналитиков, переводила крупные денежные суммы. Общая сумма ущерба 571 400 рублей.
Лже-аналитики вскоре перестали выходить на связь и женщина обратилась в полицию.