Во Фрунзенский отдел полиции обратилась 37-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Женщина рассказала, что с ней связался неизвестный, представившийся сотрудником финансовой организации. Мужчина начал рассказывать известную сказку о том, что злоумышленники пытаются оформить кредит от ее имени. Чтобы предотвратить это, он посоветовал оформить аналогичный заем, а также для сохранности денег перевести их на «безопасный счет».

Горожанка отправилась к ближайшему банкомату и перечислила на указанный счет 229 тысяч рублей из личных сбережений, а также 400 тысяч рублей, оформленных в кредит. После этого «банкир» перестал выходить на связь.

По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело за мошенничество.