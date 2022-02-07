Очередной жертвой мошенников стала жительница Заводского района. Женщине поступил звонок с неизвестного номера, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Звонившая представилась сотрудником прокуратуры Москвы и сообщила, что женщине положена компенсация за приобретенные ранее лекарства, так как интернет-фирма по продаже медикаментов оказалась ненастоящей, а ее сотрудники привлечены к ответственности за мошенничество.

Саратовчанка поверила незнакомке, так как ранее действительно покупала лекарственные препараты через интернет. Женщина оплатила «транспортные расходы» в сумме 142 тысячи рублей.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело.