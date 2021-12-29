Очередной жертвой дистанционного мошенничества стала 46-летняя жительница Заводского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Как рассказала женщина, с ней связались из финансовой организации и сообщили, что неизвестные пытаются оформить покупку от ее имени на популярном сайте. Для отмены мошеннических действий собеседница убедила горожанку установить специальное приложение, а затем с помощью него перечислить деньги на «безопасный счет».

После проделанных операций женщина лишилась 61 500 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.