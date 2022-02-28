Женщина познакомилась в сети с мошенником, выманившем у нее крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

В одной из социальных сетей 56-летняя местная жительница познакомилась с канадцем по имени Стив. После недолго общения иностранец сообщил, что отправил женщине подарки. Вскоре с ней связался курьер, который убедил ее, что для получения посылки нужно оплатить «таможенный сбор». Поверив на слово, женщина перевела 295 тысяч рублей по указанному счету. После этого связаться ни с курьером, ни с иностранцем не удалось.

По случаю возбуждено уголовное дело.