В полицию обратился 36-летний мужчина, житель поселка Новоселово Энгельсского района, и заявил о краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Мужчина рассказал, что проводил новогодние праздники в гостях у знакомой, где оставил ноутбук. Когда он вернулся за своим девайсом, знакомая отказалась его отдавать.

После обращения мужчины в полицию было возбуждено уголовное дело. Оперативниками уголовного розыска в качестве подозреваемой допрошена 37-летняя гражданка. Женщина пояснила полицейским, что не может вернуть ноутбук приятелю, так как сдала его в скупку, а деньги потратила.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.