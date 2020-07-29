Сегодня, 29 июля, анонимная гражданка рассказала в соцсетях об НЛО, которое прилетело в Елшанку.

Она услышала ночью странные звуки и вышла посмотреть, что происходит.

— Я увидела в небе нечто необычное и это был не самолет и не вертолёт, а что-то не с нашей планеты. Может, кто-то ещё это снял на телефон. Анонимно пожалуйста, — попросила автор публикации в группе «Саратов онлайн».

В доказательство своих слов она опубликовала видео, на котором видно, как в ночи что-то белеет на небе.

В комментариях местные жители начали шутить над этим и только Вадим Иванов написал, что видел НЛО в районе села Подстепное 25 июля.