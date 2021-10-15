В Саратове 31-летняя жительница Октябрьского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом соощает пресс-служба УМВД.

Женщина пояснила, что на популярном сайте нашла объявление о посуточной аренде жилья в Анапе. После разговора она перевела на банковскую карту неизвестной предоплату в сумме 8 тысяч рублей.

Через месяц в одном из мессенджеров ей пришло сообщение о том, что хозяйка дома не может принять клиентку, так как другие жильцы не съехали с квартиры, вернуть деньги она обещала на следующее утро. Потерпевшая, не дождавшись денег, попыталась связаться с автором, но номер был заблокирован.

Возбуждено уголовное дело. В отдел полиции доставлена 42-летняя жительница Анапы. Ранее не судимая женщина дала признательные показания и пояснила, что деньги потратила на личные нужды. В отношении нее избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.