Жительница Саратова обратилась в соцсетях к злоумышленникам, которые украли у ее сына в Солнечном снегокат.

— 19 декабря его отобрали у моего сына. Он с другом катался с горы у церкви в пос. Солнечный в районе улицы Днепропетровской. Гора от церкви к 61 школе. Подошли два подростка, столкнулись сына со снегоката и уехали на нем. Дети пытались бежать за ними, но они скрылись со снегокатом в ближайшем дворе у школы. Мальчишки искали по всем ближайшим дворам, но не нашли. Очень прошу может кто-то видел случившееся и знает обидчиков, откликнитесь! Если чьи-то дети принесли домой наш снегокат, прошу верните! Это была единственная радость для сына, купить новый возможности сейчас нет,- призвала к совести она.

Написала ли она заявление в полицию, пока не ясно.