Жительница Ленинского района Саратова стала очередной жертвой дистанционного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

По словам 27-летней заявительницы, в августе она увидела в соцсети информацию о розыгрыше от брокерской компании. Перейдя по указанной ссылке, женщина обнаружила, что на ее счет якобы зачислено два миллиона рублей. Для вывода денег с брокерского счета, она начала искать компанию, которая поможет ей в этом и оставила заявку на одном из сайтов.

Вскоре потерпевшей начали поступать звонки от неизвестных, «юристы» предложили свою помощь за вознаграждение. В результате с августа по ноябрь заявительница перевела на указанные ими счета 264 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.