Жительница Саратова Надежда Нигметулина пожаловалась в соцсетях на грязные стекла в автобусе.

Девушка пишет, что сегодня утром в автобусе 18д люди ехали, как в танке. Из-за непроглядной грязи на стеклах, было невидно, где по каким улицам едет транспорт.

-Погода погодой, конечно, но всё равно, сколько его надо было не мыть, чтоб такой слой грязи налип? — спрашивает Надежда.

По ее словам, она хотела дозвониться в диспетчерскую, чтобы оставить там жалобу, но трубку никто не поднял. Попытки связи с транспортным управлением тоже успехом не увенчались.