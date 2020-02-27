Саратовчанка перевела почти 120 тысяч рублей злоумышленникам, спасая свои сбережения, пишет ГУ МВД.

63-летнюю женщину ввели в заблуждение по телефону, настаивая, что средства на ее банковских картах могут быть списаны в счет погашения якобы оформленного на нее кредита. Дама повелась на аргументы, что деньги надо срочно спасать и перевела их на «резервный» счет. Не составит труда догадаться, что средства «ушли» аферистам.

Проделав ряд операций с несколькими картами, женщина осталась без копейки. Прощаясь, мошенники цинично посоветовали жертве заменить электронные кошельки.

Однако, не сумев войти в личный кабинет, пенсионерка заподозрила неладное и отправилась в банк. Там ее подозрения подтвердились. Всего женщина отдала обманщикам 119 тысяч 987 рублей.

Сейчас полиция расследуют это дело.

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