В Саратове местная жительница скачала на свой телефон приложение и лишилась крупной суммы денег, это сообщает пресс-служба ГУ МВД Саратова.

В полицию октябрьского района обратилась 30-летняя девушка с заявлением о пропаже с её счета 387,96 тысячи рублей. Заявительница рассказала, что на кануне ей позвонил мужчина преставился работником банка и сказал, что с её карты пытаются снять деньги. На том конце провода, женщине сообщили, что для того, чтобы обезопасить свои средства, ей нужно сказать приложение, что она и сделала. Как оказалось, это приложение дало полный доступ мошенникам к смартфону потерпевший и они смогли списать с её счета все денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.