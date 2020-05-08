Режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса открывает новые таланты среди саратовцев. На днях в дворе дома на улице Шелковичная юный скрипач устроил концерт для местных жителей, сыграв им «Времена года» Вивальди.

А сегодня в ютубе появилось видео креативной саратовчанки Юлии Батаевой. Она сняла клип на песню «Дачаизоляция», которую, по-видимому, написала сама. Ролик также можно посмотреть на ее странице в инстаграм, где девушка признается, что исполнила композию не она, а профессиональная вокалистка Анна Полушкина.

Девушка показала, чем можно заняться на даче, если вы «сбежали» из города на время пандемии.

Стоит отметить, что идею Юля взяла у шоумена Александра Гудкова, который выпустил клип на песню «Самоизоляция» в конце марта. Ролик смонтирован из разных мини-видео российских селебрити, которые показали, чем занимаются дома во время пандемии. Обе песни написаны на мотив известной композиции La Bouche — 1995 — Be My Lover.