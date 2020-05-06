Под Саратовом будут судить женщина за покушение на убийство младенца.

По данным регионального следственного управления, 11 ноября прошлого года около 16 часов жительница Новобурасского района родила девочку в квартире своего знакомого. После этого она отнесла малышку на свалку и оставила там умирать.

Чуть позже она призналась в содеянном своей мачехе, которая вызвала медиков. Прибывшие на вызов врачи обнаружили младенца живым и госпитализировали в больницу.

На допросе она выдвигала различные версии, желает избегать ответственности за свои действия. Но в конечном итоге, она раскаялась в совершенном поступке.

Сейчас на безрассудную мать завели уголовное дело отправили в суд на рассмотрение.