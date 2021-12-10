В отношении жительницы ЗАТО Светлый возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Жительница ЗАТО Светлый по телефону обратилась в СО МВД и сообщила, что сотрудник полиции получил от нее взятку в размере 30 тысяч рублей. Данное заявление было зарегистрировано в установленном законом порядке как сообщение о преступлении.

Однако в ходе проведения проверки заявительница призналась, что солгала и умышленно оговорила сотрудника полиции, поскольку хотела отомстить ему за выявление им факта совершения ее сыном кражи, за которую тот был привлечен к уголовной ответственности.

Расследование уголовного дела продолжается.