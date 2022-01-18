39-летняя жительница Фрунзенского района нашла на одном из сайтов объявление о продаже собаки породы померанский шпиц и стала жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

В одном из мессенджеров с горожанкой связался заводчик и предложил оформить онлайн-сделку. Женщина заполнила данные карты на неизвестном сайте, и с ее счета произошло списание 13 тысяч рублей. После совершения транзакции неизвестный пропал, перестав выходить на связь.

По аналогичной схеме потеряла 42 880 рублей 40-летняя жительница Кировского района, которая решила приобрести холодильник и стиральную машину.