Жительница Саратова попалась на уловки мошенников при покупке планшета через Интернет. Такую информацию сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В полицию обратилась 30-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что связалась в продавцом гаджета и условилась об оплате и способе доставки. Ей прислали ссылку на сайт службы доставки для оплаты, где она ввела данные карты. В результате с ее счета списали сумму в два раза превышающую цену товара, а ожидаемую вещь она так и не получила.

Сумма ущерба составила 53 тысячи рублей. Сейчас делом занимает полиция.

В главке уточнили, что мошенники часто подделывают доменные сайты, и их с трудом можно отличить. Если вы получили подозрительную ссылку, стоит убедиться, что переход по ней безопасен для вашего кошелька. Не вводите личные данные на сторонних и неизвестных сайтах для сохранности сбережений.