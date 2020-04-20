Саратовчанка отсидит за убийство матери, сообщает региональная прокуратура.

В ночь с 9 на 10 августа прошлого года 44-летняя женщина была у себя дома в квартире во Фрунзенском районе с матерью, которую недолюбливала. 75-летняя старушка тяжело болела, и ей требовался уход.

Аморальная осужденная избила беззащитную пенсионерку, от чего та скончалась.

Суд приговорил злоумышленнику к 9,6 года колонии общего режима, однако дама решила обжаловать наказание, посчитав вину недоказанной.

Участвовавший в рассмотрении уголовного дела прокурор попросил отклонить апелляцию, сославшись на доказательства. Судебная коллегия оставил приговор без изменений.

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