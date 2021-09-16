Сегодня, 16 сентября, завершилось расследование уголовного дело женщины, зарезавшего своего супруга. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Вечером, 5 сентября, 51-летняя женщина выпивала вместе со своим 45-летним супругом в своей квартире на Большой Садовой. Между ними завязялся конфликт, в ходе которого муж стал упрекать обвиняемую в том, что она не может сделать ему ничего хорошего. Не сдержав обиды, женщина схватила нож и воткнула его мужу в грудь. Мужчина смог подняться, но пройдя несколько шагов упал и скончался.

Осознав содеянное, женщина позвонила в полицию. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти стало повреждение легкого и легочной артерии. Женщина признала свою вину. Ранее она уже была судима за то, что нанесла мужу ножевое ранение в живот, но тогда мужчину удалось спасти.