В Саратове в полицию обратился житель микрорайона 6-й квартал. Мужчина рассказал, что из его квартиры похитили сотовый телефон стоимостью 12500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция установила подозреваемую. Ей оказалась соседка заявителя. Предположительно, телефон она взяла во время совместного застолья, когда хозяин ненадолго отлучился.
Женщина дала признательные показания, указав, что гаджет сдала в комиссионный магазин. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.