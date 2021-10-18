В Саратове в полицию обратился житель микрорайона 6-й квартал. Мужчина рассказал, что из его квартиры похитили сотовый телефон стоимостью 12500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция установила подозреваемую. Ей оказалась соседка заявителя. Предположительно, телефон она взяла во время совместного застолья, когда хозяин ненадолго отлучился.