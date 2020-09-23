На сегодняшней пресс-конференции министр Саратовской области — председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Игорь Потапов рассказал, что в области водится 12,5 тысячи лис.

Они являются основным разносчиком бешенства. Комитет с 1 по 31 декабря 2020 года проведет регулирование численности лисиц, порядка пяти тысяч.

Чиновник отметил, что сейчас с ними борются европейским методом, то есть отстрелом в весеннее время.

Он рассказал о случае смерти от укуса лисы в нулевых.

— Чем ближе укус к голове, тем опаснее. Был случай — женщина пошла в лес, увидела под кустом лису и та укусила ее в лицо. Ей сделали укол, но штамм болезни дошел до головы быстрее, поэтому гражданка скончалась,— отметил Игорь Потапов.