Нетрезвая жительница Саратова второй раз напала с ножом на своего возлюбленного, сообщает пресс-служба МВД.

Раненный мужчина рассказал, что во время пьяной ссоры его сожительница схватила нож и бросилась на него. Мужчина госпитализирован с колото-резаными ранами.

Подозреваемую доставили в отделении полиции. Это была 38-летняя женщина в сильном алкогольном обвинении. Она объяснила, что ее сожитель необоснованно обвинил ее и толкнул, в ответ на что она кинулась на него с оружием.

Стоит отметив, что в их паре это происходит не в первый раз. Три года назад она уже нападала на своего сожителя, за что была осуждена.

Сейчас ее отпустили под подписку о невыезде.