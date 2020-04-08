Саратовчанка стала очередной жертвой мошенников, однако в этот раз не банковских.

По информации ГУ МВД, 57-летней позвонил якобы сын и сообщил, что сбил человека. Первый звонок был на рабочий телефон женщины, а потом на ее личный номер перезвонил лже-полицейский.

Собеседник подтвердил информацию ранее звонившего и предложил «отмазать» его. После этого пенсионерка пошла в банк и перевела пять тысяч рублей.

В полицию женщина обратилась, когда выяснилось, что сын в ДТП не попадал. По данному факту проводится проверка.