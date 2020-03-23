Жительница Саратова поверила ясновидящей и заплатила ей за снятие порчи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

31-летняя саратовчанка в социальной сети познакомилась с некой «бабушкой Ниной». Они долго общались о потусторонних силах, и «ясновидящая» сообщила о наведённой порче. Женщину это напугало, и общение из онлайна перетекло в телефонную беседу. Ей позвонила некая девушка, которая представилась внучкой ведуньи, и запросила за услуги по снятию бабушкой порчи 9,6 тысячи рублей. Сумма была переведена.

Затем последовал второй звонок. На сей раз за «откуп Сатане» необходимо было перевести 40 тысяч рублей. К слову, после проведения ритуала звонившая обещала деньги вернуть. Прождав безрезультатно три дня, 21 марта хозяйка денег обратилась в полицию с заявлением.

Возбуждено уголовное дело.