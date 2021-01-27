Двое жителей Саратова подозреваются в групповом изнасиловании, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По версии следствия, 24 января двое мужчин — 36 и 39 лет в квартире дома на улице Пугачева в Саратове угрозами заставили 36-летнюю удовлетворить их сексуальные фантазии, после чего квартиру покинули.

Женщина тоже выбежала на улицу, где попросила помощи у прохожих.

По горячим следам сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников на одной из близлежащих улиц.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об их аресте.