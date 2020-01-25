В минувшем году в Саратовской области зарегистрировано 20,366 тысячи детей, сообщает пресс-служба областного управления ЗАГСа.

Наибольшее число рождений детей пришлось на женщин, перешагнувших 30-летний возраст. Они стали мамами 9,219 тысячи малышей. Женщины в возрасте от 25 до 29 лет родили 6,477 тысячи детей, в возрасте от 18 до 24 — 4,453 тысячи.

Первый ребенок зарегистрирован у 7,969 тысячи жительниц области, второй ребенок – у 7,954 тысячи женщин, третий – у 3,045 тысячи женщин. В четвертый и более раз мамами стали 1,359 тысячи жительниц региона.