Она поверила покупательнице по телефону.

По информации ГУ МВД, 40-летняя жительница областного центра стала жертвой телефонной мошенницы во время продажи однушки через интернет. Потенциальная покупательница позвонила по объявлению и заверила продавца, что хочет перевести задаток. Доверчивая потерпевшая выполнила под диктовку все указанные девушкой действия и лишилась шести тысяч рублей. Причем на другом конце провода ее заверили, что сделать это можно только через банкомат.

На самом же деле, умелая мошенница провернула свою схему и переподключила «мобильный банк» продавца к чужому номеру.

Сейчас полицейские расследуют это дело.