Саратовцам назовут сроки благоустройства территории вокруг трамвая № 3

Губернатор потребовал график благоустройства территории трамвая «тройка».

Со 2 июля в Саратове возобновлено пассажирское движение по реконструированному трамвайному маршруту № 3. Модернизация городского электротранспорта ведётся при поддержке председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Однако на этом работы не завершаются. Предстоит масштабное благоустройство прилегающих территорий: ремонт автомобильных дорог, подходов к остановкам, асфальтирование пешеходных дорожек и монтаж освещения.

Губернатор Роман Бусаргин на совещании отметил, что жители задают много вопросов о сроках и объёмах работ, поэтому поручил администрации города совместно с минтрансом в течение недели разработать и опубликовать детальный график.

Особое внимание глава региона уделил автоматизации движения. Конечная цель — синхронизировать работу четырёх маршрутов: № 3, № 6, № 8 и № 9. Благоустройство вокруг третьего маршрута должно быть завершено в течение лета и выполнено без брака. Все работы, включая внедрение автоматизированной системы, должны финишировать до октября 2026 года.

Мэру Саратова Игорю Молчанову поручено держать процесс на личном контроле, чтобы обеспечить прозрачность для горожан.

Ольга Сергеева