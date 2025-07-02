Саратовцам рассказали, как получить 450 тысяч ₽ на ипотеку для строительства дома

Многодетная семья может получить выплату на погашение ипотеки.

Как сообщают Госуслуги, ее можно использовать в том числе и для погашения кредита на строительство дома.

Для этого должны соблюдаться такие условия.

В семье 3 и более детей

Третий или последующий ребенок родился начиная с 2019 года.

Заключен кредитный договор

До 1 июля 2031 года для строительства объекта индивидуального жилищного строительства на территории России. Подойдет также ипотека на покупку недостроенного дома. Дата заключения договора может быть раньше даты рождения третьего или последующего ребенка.

В законе нет требований к тому, чтобы строительство обязательно осуществляла подрядная организация. Можно строить дом своими силами, но должна быть оформлена ипотека.

Зарегистрировано право собственности

Сначала нужно построить дом и оформить его в собственность, а затем подавать заявление на выплату.