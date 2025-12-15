Саратовцам рассказали, как вернуть до 880 тыс. ₽ при покупке квартиры в браке

При покупке жилья можно получить налоговый вычет и вернуть уплаченный НДФЛ.

Если квартира приобретается в браке, она является общим имуществом. Право на вычет имеют оба супруга. Вместе с учетом максимальной ставки НДФЛ 22% они могут вернуть до 880 000 ₽. Об этом рассказали Госуслуги.

Кто может получить вычет

— Налоговый резидент РФ.

— Который платит НДФЛ по любой ставке — с 2025 года это 13, 15, 18, 20 или 22%.

— Оплативший жилье в России, своими или заемными средствами. Продавец — не взаимозависимое лицо.

В браке не важно, кто указан в договоре как покупатель и плательщик. Право на вычет — у обоих супругов.

В каком размере можно получить вычет

Вычет предоставляется в размере расходов на покупку жилья в пределах лимита. У каждого человека лимит вычета — 2 млн ₽. Если квартира приобреталась в браке, супруги могут распределить расходы и каждый заявит вычет в пределах части расходов с учетом личного лимита.

Если квартира стоит 4 млн ₽ и больше, каждый супруг использует весь лимит.

Если квартира стоит меньше, расходы можно распределить в любой пропорции.

Для процентов за ипотеку — отдельный лимит.

Сколько налога можно вернуть

Сумма налога к возврату зависит от ставки, которая применяется к доходам конкретного супруга. При ставке 13% каждый вернет до 260 000 ₽, при ставке 15% — 300 000 ₽. Максимум при ставке 22% — 440 000 ₽.

Как оформить вычет

— Через работодателя в текущем году. Нужно оформить уведомление о праве на вычет через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Справка придет на работу, НДФЛ уменьшится, и зарплата к выдаче станет больше.

— По декларации по окончании года. Ее можно подать через Госуслуги. Налог поступит на счет после проверки.

— В упрощенном порядке. Если сведения о покупке и оплате жилья поступили в ФНС, в личном кабинете появится заполненное заявление. Его нужно подписать и отправить.

Подготовила Ольга Сергеева