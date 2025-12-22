В Саратове изменили движение автобуса №348

В Саратове произошла корректировка графика курсирования автобуса №348. Информация об этом размещена в телеграм-канале «МинИнформ64 Z».

Принимая во внимание многочисленные обращения жителей, начиная с 22 декабря, автобусы, работающие на межмуниципальном маршруте регулярного пригородного сообщения № 348, следующем по направлению «Саратов (пл. Ленина) – Малая Скатовка», будут курсировать ежедневно в соответствии с новым распорядком. Установленный график:

отправление от остановки «пл. Ленина»: 7:50, 9:30, 14:00, 15:50, 18:00 (каждый день).

Отправление от остановки «Малая Скатовка»: 7:00 (ежедневно, за исключением воскресенья), 8:40, 10:30, 14:50, 16:40 (каждый день).

Дуся Иванова