Саратовцы впечатлены скоростью трамвая-метро №3 и ждут монтажа остановок

Трамвай №3 в Саратове: Володин оценил скорость, пассажиры — комфорт

В Саратове запущено рабочее движение по обновленному маршруту трамвая № 3 от Детского парка до 6-й Дачной. Как сообщает корреспондент интернет-издания «Новости Саратова», вся поездка занимает около получаса.

Ключевую роль в реализации проекта сыграл спикер Госдумы Вячеслав Володин. Именно он инициировал обновление подвижного состава в Саратове.

Вячеслав Викторович проинспектировал новый маршрут во главе представительной делегации, лично проехав на обновленном вагоне и убедившись в его высокой эффективности. Средняя скорость движения составляет внушительные 40 км/ч. Благодаря запуску нового участка интервалы ожидания не превышают пяти минут, а электронные табло уже проходят финальную настройку для удобства горожан.

Министр транспорта Николай Сергеев пообещал завершить работы по благоустройству прилегающих территорий в самое ближайшее время. Пока ведется укрепление склонов и обустройство подходов к платформам. Вдоль путей активно засеивают газоны, которые вскоре украсят городскую среду. Скоро появятся и новые остановки.

Проект имеет стратегическое значение: в 2026–2028 годах регион получит федеральные субсидии более чем на 5 млрд рублей на развитие электротранспорта.

Ольга Сергеева