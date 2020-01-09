Прокуратура области поспособствовала выплате компенсации в пользу пострадавшего на рабочем месте саратовца.

Так, в феврале 2019 года во время работ по демонтажу старого металлического трубопровода, труба под собственной тяжестью упала на ногу рабочему. От этого мужчина пострадал и не мог работать некоторое время.

Он обратился в суд по поводу выплаты моральной компенсации с ООО «Саратовэнергонефть».

Ленинский районный суд взыскал с организации 220 тысяч в пользу истца, а также расходы, связанные с травмой.