Расследование уголовного дела в отношении 43-летнего саратовца за убийство и надругательство над трупом подошло к концу. Об этом сообщает следственное управление СКР.

По версии следствия восьмого января 2020 года днем мужчина заперся в квартире дома на улице Некрасова и начал бить и резать свою 40-летнюю сожительницу. Та начала кричать, что услышала соседка и позвала на помощь родственников пострадавшей.

Злоумышленник никого не пускал, но подоспевшие специалисты экстренных служб вскрыли дверь. Прибыли они слишком поздно, женщину было не спасти.

Согласно судебно-медицинской экспертизе ей причинили 106 ран при жизни и 18 после смерти.

Обвиняемый признал свою вину, он находится под стражей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.