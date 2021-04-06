Воспитанник саратовской школы биатлона Александр Логинов стал третьим в рейтинге Союза биатлонистов России. С лидирующей позиции он сместился впервые с 2018 года (тогда первым был Антон Шипулин).

Как стало известно сайту «Рейтинг Букмекеров», в общем зачёте текущего сезона первую

строчку занял Эдуард Латыпов из Башкортостана, вторым оказался Матвей Елисеев из Москвы. Кроме Логинова, в десятку вошёл ещё один саратовский биатлонист Никита Поршнев, который замкнул топ-10.

Причиной потери Логиновым первого места стал провал на чемпионате страны, где он не сумел взять ни одной награды. Однако на мировом первенстве в Поклюке Александр завоевал бронзовую медаль в мужской эстафете.

На этапах Кубка мира Логинов также становился обладателем наград. В Антхольце он взял бронзовую медаль, а в Нове Место — серебряную. В Оберхофе саратовский спортсмен выиграл золото в смешанной эстафете, а в Антхольце победил в индивидуальной гонке.