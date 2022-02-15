Сегодня, 15 февраля, команда сборной России по биатлону стала третьей в мужской эстафете 4 x 7.5 км. Нашу страну представляли Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Саратовец Александр Логинов уверенно выступил на втором этапе и передал эстафету первым. Сборная долгое время лидировала, но из-за ошибок на последней стрельбе в итоге заняла только третье место.

Напомним, эта медаль для саратовца стала уже второй на Зимних Олимпийских играх в Пекине. Ранее в составе сборной он выиграл бронзу в смешанной эстафете.