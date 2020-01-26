Житель Саратовской области создал в Пензенской и Тамбовской областях сеть закладок с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Тамбовской области.

В середине января в Пензе за незаконный оборот наркотиков был задержан 33-летний саратовчанин. Суд арестовал его на время следствия. Во время допроса мужчина признался, что создал сеть тайников на территории Пензенской и Тамбовской областей.

Оперативную информацию пензенцы передали своим тамбовским коллегам, которые проверили тайники, расположенные вдоль трас в Рассказовском и Тамбовском районах и изъяли оттуда синтетический наркотик метилэфедрон.

В настоящее время, в рамках возбужденного уголовного дела, ликвидирована сеть из более, чем 10 тайниковых закладок. Оперативники пытаются установить подельников саратовца из числа местных жителей.

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